«Da dove vanno i Santi?» è la classica domanda di chi, arrivato lungo il percorso a processione già iniziata, chiede in quale punto della città stiano passando le statue. Per non farvi trovare impreparati, ecco quindi i percorsi delle tre processioni di venerdì e sabato santo. Per il venerdì santo è possibile anche scaricare l'elenco delle strade che verranno percorse insieme ai singoli orari.

Il percorso della processione dell'Addolorata (clicca qui per consultare gli orari strada per strada): Parrocchia San Giuseppe (ore 04:00 momento di preghiera con i confratelli e i devoti-portatori della Confraternita San Giuseppe presieduto da don Giuseppe Tarricone) ; Corso Mazzini (corsia laterale); Via Bove; Viale IV Novembre; Via Luigi Tarantini; Via Volturno; Via Bovio; Via Zanella; Via Lago Baione; Via Don Minzoni; Via Castel Morrone; Via Gambara; Via D’Annunzio; Via Telesio; Via Bacone; Via Einaudi; Via Dandolo; Via Copernico; Via Palermo; Via Sant’Elia; Via Salvi (ore 07:10 circa: momento di preghiera animato dalla comunità parrocchiale San Gerardo); Via Mattei; Via Sant’Elia; Via Prenestina; Via Casilina; Via Salaria; Via Aurelia (ore 08:10 circa: momento di preghiera animato dalla comunità parrocchiale Sacra Famiglia); Via Tuscolana; Via Sant’Elia; Via Traiana; Via Egnazia; Via Massarenti; Via Castel del Monte; Via Gozzi; Via Malpighi; Via Righi; Via Titta Ruffo; Via Cincinnato; Via Sant’Elia; Via Umberto I°; Via Lodi; Via Goito; Via Don Minzoni; Via Bonadies; Via Parzanese; Piazza Venezuela; Via Solferino; Piazza Ospedale (ore 10:05 circa: momento di preghiera dinanzi alla casa di riposo “Dono di Speranza” animato dalla comunità parrocchiale San Giuseppe); Via Negri; Via Nizza; Via Bucci; Largo Plebiscito (corsia laterale); Parrocchia San Giuseppe.

Il percorso della processione dei Misteri (clicca qui per consultare gli orari strada per strada): Parrocchia San Giuseppe; Largo Plebiscito (corsia laterale); Corso Mazzini; Piazza Cesare Battisti; Corso Cavour; Via Balilla; Piazza Principessa Margherita; Via Capponi; Piazza Bramante; Via Palizzi; Via Paisiello; Via Cimabue; Viale Cadorna; Via Vasari; Via Lama di Grazia; Via Mangilli; Via Giacometti; Via Gen. Dalla Chiesa; Via degli orti; Via Trani; Via Aldo Moro; Via San Benedetto (ore 21:25 - inizio del percorso a luci spente nelle vie del centro storico); Via Monte di Pietà; Piazza Di Vagno; Via Mercato; Via Casale; Via Duomo; Via Roma; Piazza Sedile; Via Genzano; Via Ribatti; Corso Garibaldi; Largo Plebiscito (corsia laterale); Parrocchia San Giuseppe.

Il percorso della processione della Pietà: Parrocchia Santa Maria Greca ; Corso Garibaldi ; Via San Vito; Via Della Botta; Via Cattaneo; Via Carlo Alberto; Via Cairoli; Viale Vittorio Veneto; Via Castel del Monte; Via Alemanni; Via F.lli Cervi; Via Randolfi; Via Deledda; Via Digione; Via Alberto Mario; Viale Vittorio Veneto; Via San Vito; Via De Cristoforis; Via Santo Spirito; Via Toselli; Via Carellario da Napoli; Via Mereù (ore 10:40 circa: momento di preghiera animato dalla comunità parrocchiale San Francesco) ; Via Gen. Ameglio; Via Santo Spirito; Viale Ettore Fieramosca; Via Monte Cengio; Via XXIV Maggio; Via Cirillo (ore 11:20 circa: momento di preghiera animato dalla comunità parrocchiale San Domenico); Via Aldo Moro; Via San Benedetto; Via Monte di Pietà; Piazza Di Vagno; Via Mercato; Corso Garibaldi; Parrocchia Santa Maria Greca.

In occasione delle processioni, è stata un'apposita ordinanza che disciplina la circolazione. Il provvedimento stabilisce la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione temporanea del divieto di sosta. Venerdì 15 aprile dalle ore 4 alle ore 12.30; dalle ore 17 alle ore 24: Largo Plebiscito, corsia laterale prospiciente la Parrocchia San Giuseppe; Piazza Simon Bolivar, tratto prospiciente la Parrocchia San Giuseppe (in questo tratto si dispone anche la rimozione dei veicoli). Dopo le ore 4,50, lungo il percorso della processione dell'Addolorata e limitatamente al passaggio dei simulacri. Dopo le ore 18,00 lungo il percorso della processione dei Misteri e limitatamente al passaggio dei simulacri. Sabato 16 aprile dalle ore 6 alle ore 12.30: Corso Garibaldi dal tratto compresa tra Via Roma e Via Luisa Piccarreta (in questo tratto si dispone anche la rimozione dei veicoli. Dopo le ore 6,30 lungo il percorso della processione della Pietà e limitatamente al passaggio dei simulacri.