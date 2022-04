«Lavorare è la mia passione, quasi mi diverte. Ma è arrivato il momento per staccare, per dedicarmi alla mia famiglia». Sono le parole di Michele De Palo, storico parrucchiere di Corato, colui che ha acconciato intere generazioni di uomini e di donne. Una vita tra forbici e pettini, preparando le capigliature di spose bellissime e di chiunque si rivolgesse a lui per il taglio e l'acconciatura dei capelli. Oggi Michele ha 82 anni e, dopo una intera esistenza dedicata al lavoro, ha scelto di riporre quelle forbici nel cassetto, anzi, di cederle idealmente a chiunque abbia voglia di lavorare, affinché si realizzi nella professione, così come lui ha fatto. «Voglio letteralmente regalare la mia attività a qualche parrucchiere che voglia prendersene cura, che sappia lavorare e che abbia voglia di lavorare. Non voglio soldi, non voglio nulla in cambio se non ricevere per me e per i miei famigliari più stretti l'acconciatura quando ce ne sia bisogno» riferisce De Palo.

Tutte le attrezzature sono perfettamente funzionanti, sia nel lato donna che nel lato uomo. «Si pensi che ci lavoro ancora nel mio salone ed ho anche una bellissima clientela che da tanti anni mi segue» afferma. «Se qualcuno volesse raccogliere il mio testimone gli donerei tutto e con enorme piacere. Venga a trovarmi, si renda conto di ciò che si trova nel mio salone e, se gli piace, lo tenga per sé per lavorare, altrimenti lo sostituisca» continua. «In tanti mi dicono: perché non chiudi l'attività? Mi dispiacerebbe. Io lavoro ancora, per appuntamento. Ci sono tanti miei clienti che perderebbero un punto di riferimento e d'altra parte ci sono tanti parrucchieri volenterosi che magari non possono aprirsi l'attività. Bene, io sono disposto a regalargliela» confida.

Una storia, quella di Michele De Palo, lunga sette decenni. «Avevo 14 anni quando sono diventato per la prima volta titolare d'impresa. All'epoca si poteva diventare titolari così giovani. Da allora ho iniziato a lavorare e non ho più smesso. Ora però vorrei dedicarmi alla mia famiglia.Ora che non sono più un ragazzino...». Il salone di Michele De Palo si trova in via Sant'Elia, tra il centro cittadino e l'extramurale. Chiunque volesse mettersi in contatto con lui può telefonare al numero 368.7467637.