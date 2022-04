«Pago fiumi di tasse e ora vorrei un riscontro, mi sono davvero stancato». Lo sfogo di Nunzio Zitoli della Sider Zzinox ubicata in via Varderuolo - tra le strade più di passaggio e più dissestate della zona industriale - rende bene l'idea del clima teso che serpeggia tra chi, da troppi anni, è costretto a operare in una parte della città con infrastrutture assenti o non all'altezza. È infatti evidente quanto la vocazione imprenditoriale di Corato si scontri con le condizioni in cui versa l'area che ospita le aziende. Ad eccezione del tratto a ridosso di via San Magno, dove nel 2017 sono stati completati i lavori di riqualificazione, nel resto della zona industriale mancano soprattutto strade adeguate, ma anche i collegamenti per le forniture di acqua, fogna, gas e banda larga.

La premessa è d'obbligo: Corato ha una zona industriale che si è sviluppata in maniera anomala sin dai primi insediamenti. Risulta frastagliata, promiscua ed estesa a macchia di leopardo in vari punti della città, in gran parte a ridosso della ex statale 98. Il problema, dunque, non nasce certo oggi. Ma, oggi come ieri, le aziende chiedono una soluzione. O, perlomeno, che qualcosa inizi a muoversi.

«Le criticità principali riguardano le infrastrutture» spiega Franco Squeo, amministratore della Fas - azienda ubicata in contrada Forchetta, nei pressi di via Gravina - e presidente dell'associazione imprenditori coratini. «Da anni chiedo alle varie amministrazioni di adeguare la zona industriale tenendo presenti le esigenze delle aziende. Noi siamo qui dal '95 e la situazione che abbiamo trovato quasi trent'anni fa è la stessa che si può vedere oggi, con l'aggiunta del deperimento causato dal tempo. Chiediamo quindi infrastrutture primarie come acqua, fogna e banda larga, ma ancora di più abbiamo velocemente bisogno di manutenzione ordinaria, concetto che alle varie amministrazioni che si sono succedute, inclusa questa, non sembra essere molto chiaro. La manutenzione ci permetterebbe almeno di poter utilizzare al meglio le infrastrutture esistenti. Invece, a causa di questa mancanza, abbiamo problemi anche sotto il profilo della sicurezza stradale».

A questo proposito, la stessa Fas ha recentemente protocollato a Palazzo di città la richiesta di «un intervento urgente ed immediato per la messa in sicurezza della strada Vicinale Contrada Forchetta» in quanto «il manto stradale continua ad essere dissestato presentando dislivelli, avvallamenti e buche determinate sia dall'usura che dalle intemperie. La guida sulla strada Vicinale contrada Forchetta è diventata un esercizio virtuoso, e per chi la deve percorrere ogni giorno è una quotidiana avventura».

«Ci sono capannoni costruiti ma non raggiungibili perchè non ci sono le strade. Anche i clienti che arrivano dall'estero vengono da noi e trovano delle belle aziende, ma il percorso per arrivarci lascia molto a desiderare» prosegue Squeo. «Ipotizzavamo che potesse aiutarci il Pnrr, ma sembrerebbe non possa intervenire per le infrastrutture della zona industriale. Sollecito in ogni caso l'amministrazione a calendarizzare degli incontri: per gestire questi problemi servono collaborazione e dialogo che però da mesi non stiamo vedendo».

Da contrada Forchetta a contrada Maccarone, la situazione non cambia: in viale dei Cedri, si trova la Farucci Logistica, azienda che dal 1964 opera nel settore trasporti nazionali e internazionali su strada. Qui i camion che vanno e vengono si arrampicano in leggera salita su una via senza un briciolo di asfalto. «Lungo questa strada transitano quotidianamente decine di mezzi, anche con carichi molto pesanti, e i disagi sono all'ordine del giorno» racconta Savino Farucci. «Da quando ci siamo trasferiti qui, ormai quattro anni fa, abbiamo avuto una incidenza dei costi di manutenzione dei veicoli, dovuta alla rottura di parti meccaniche, aumentata del 30-40% rispetto agli anni passati. Si pone anche una questione di immagine: non facciamo una bella figura con i clienti che ci vengono a trovare da fuori».

Tutto questo costituisce anche un freno per lo sviluppo. «Questa situazione limita anche eventuali ampliamenti per i quali abbiamo già fatto degli investimenti - sottolinea Farucci - ma a queste condizioni non possiamo davvero procedere. Abbiamo anche pensato di trasferirci in qualche paese vicino in grado di offrire una zona industriale a condizioni più favorevoli».

Contestualmente alla realizzazione di questo servizio, abbiamo incontrato anche il sindaco De Benedittis che ha illustrato il punto di vista dell'amministrazione comunale sulla questione. Nella giornata di domani verrà pubblicata la sua videointervista.