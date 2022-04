​"Innoviamo e diversifichiamo": dal Gal ultima chiamata per progetti creativi

Terza chiamata per l’innovazione e la diversificazione, ad opera del Gal “Le Città di Castel del Monte”: è stato pubblicato nel BURP (Bollettino Ufficiale Regione Puglia) il nuovo bando dell’Azione 4.2, che scadrà il 16 maggio. Obiettivo dichiarato dell’intervento è favorire lo sviluppo di nuove attività economiche, con la costituzione di nuove imprese oppure implementando nuove attività in quelle esistenti. I soggetti beneficiari sono agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole; microimprese e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014; persone fisiche nelle zone rurali e coadiuvanti familiari degli agricoltori che creano nuove micro e piccole imprese.

«Un’ulteriore spinta ad un territorio assetato di nuove idee - è il commento di Michelangelo De Benedittis, presidente del GAL - nella viva convinzione che non si tratti di un sasso lanciato nello stagno, ma di un mezzo per stimolare la crescita delle imprese 2.0. Sono certo che il tessuto socio-economico della nostra area saprà produrre, anche stavolta, ottimi spunti di crescita».