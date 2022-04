Domenica delle Palme, ecco il mercato festivo in edizione straordinaria

Sarà una domenica delle Palme al mercato, quella del 10 aprile prossimo. Un mercato festivo in edizione straordinaria concesso dall’amministrazione comunale che ha recepito le richieste delle sigle di rappresentanza. Esulta Savino Montaruli di CasAmbulanti, firmatario della richiesta dell’associazione di categoria, che dichiara: «Grazie alla sensibilità del sindaco Corrado De Benedittis, all’impegno dello staff comunale in primis del comandante della Polizia Locale Giuseppe Loiodice, degli addetti Suap e di tutta la macchina organizzativa che ha accolto positivamente le richieste delle associazioni, domenica a Corato ci sarà una giornata di mercato con la quale cercheremo di offrire agli operatori un’opportunità di recupero delle tante giornate perse a causa delle avverse condizioni meteo. I consumatori e gli avventori avranno la possibilità di effettuare i loro acquisti anche in prossimità della Santa Pasqua. Creare opportunità di lavoro - conclude Montaruli - è un principio di valore dell’amministrazione comunale coratina ed anche questa volta ciò diventa esempio di buona politica e di ottimi rapporti istituzionali».