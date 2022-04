Concorsi al Comune per 13 posti, le prove si terranno il 27 e 28 aprile

Sono state pubblicate le convocazioni per le prove preselettive dei concorsi indetti dal Comune di Corato. Le prove si terranno presso nel palazzetto dello sport, in via don Albertario. Questo il calendario:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di “Agente Polizia Municipale - cat. C": 27 aprile alle ore 09:00, unico turno;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di “Istruttore Amministrativo-Contabile - cat. C": 27 aprile - 1° turno ore 12:00 da Abbasciano Raffaella a Lopopolo Maurizio - 2° turno ore 15:00 da Lops Aldo a Zuppa Cristina

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D": 28 aprile alle ore 9:00, unico turno;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico - Geometra - cat. C": 28 aprile alle ore 12:00, unico turno;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza - cat. D": 28 aprile alle ore 15:00, unico turno.

Tutte le informazioni sullo svolgimento delle prove concorsuali sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Corato cliccando qui.