Nella giornata di ieri abbiamo dato spazio a un reportage, curato da Giuseppe Di Bisceglie, dello stato in cui versa il Parco Comunale di Corato. Immagini che documentano la necessità di provvedere ad alcuni importanti interventi all'interno della struttura cittadina, soprattutto in ragione dell'inizio della bella stagione in cui il parco è maggiormente frequentato. In merito al reportage, oggi, arriva una replica da parte del sindaco Corrado De Benedittis, corredata di fotografie, che di seguito pubblichiamo in maniera integrale.

Gentile direttore,

ho letto, ieri, un articolo sullo stato del Parco Comunale, a firma del carissimo Giuseppe Di Bisceglie. Nel ringraziarla per la costante attenzione della sua testata, ai temi della città, incluso l'approccio rigorosamente critico verso l’operato dell’Amministrazione, mi consentirà di proporre, nel pieno rispetto dei ruoli, una narrazione un po’ più positiva del nostro Parco comunale. Fermo restando il valore dell’articolo di Di Bisceglie, che ovviamente ringrazio. Indubbiamente, le strutture in cemento e in ferro necessitano di manutenzione straordinaria, in quanto in evidente stato di degrado, da molti anni. Per questo, siamo al lavoro per il reperimento delle necessarie risorse economiche.

Per altro verso, tuttavia, la situazione manutentiva del Parco è in essere, da un anno a questa parte. Saprà benissimo che la gestione del verde, cosiddetto basso, è appaltato per tutta la città, incluso ovviamente il Parco, per tutto l’anno. In questi giorni, si sta ultimando lo sfalcio dell’erba lungo l’estramurale e all’interno del Cimitero. Nei giorni scorsi, peraltro, è stata tagliata l’erba spontanea cresciuta all’esterno del Parco e a breve si procederà all’interno. A tal proposito, comunque, mi permetterà di evidenziare la bellezza del prato spontaneo primaverile, segnato da infinite varietà di verde e da tantissimi fiorellini multicolore di campo, che danno luce agli occhi e gioia al cuore. Anzi, invito la cittadinanza a recarsi al Parco, in questi giorni, per ammirare questo splendido spettacolo. Allo stesso tempo, evidenzio come l’area giochi sia stata completamente rinnovata e arricchita: nuove giostrine per bambine e bambini, attrezzi ginnici, canestri.

Abbiamo pensato anche a attrezzi ginnici per persone più anziane. Fatto, credo, del tutto inedito per la città. Così come, è garantita l’attenzione verso la diversabilità. Molto c’è ancora da fare, ovviamente è lo faremo. Relativamente ai bagni del Parco, lo scorso anno sono stati riparati e resi funzionanti, insieme all’impianto elettrico e di illuminazione antistante. A giorni, considerata la fine dell’emergenza sanitaria e, quindi, il ritorno a un regime normativo meno stringente e oneroso, si potrà garantire un’apertura prolungata dei bagni pubblici di tutta la città. Nella parte retrostante, lungo il corridoio in cemento, invece, i pali della pubblica illuminazione sono stati vandalizzati e si sta predisponendo per il ripristino. Sempre frequentata, inoltre, è l’area di sgambamento per gli amici a 4 zampe.

Tutto il Parco, peraltro, a tutte le ore del giorno, registra una significativa presenza di persone, famiglie, bambine, bambini, ragazze, ragazzi, anziane, anziani. Mi risulta, inoltre, che le nuove attrezzature sportive, siano molto apprezzate anche da giovani provenienti da Ruvo e Terlizzi, a cui diamo il nostro benvenuto. Evidenzio come si sia passati a un regime di apertura continuata del Parco, dalle 6.00 alle 21.00, cosa molto attesa e apprezzata dalla cittadinanza. Ricordo, infine, come nella scorsa estate, in piena pandemia, il Parco, rimesso a nuovo, dopo anni di abbandono, abbia ospitato molteplici eventi e concerti, con grande concorso di pubblico, riscuotendo l’interesse e i complimenti del Teatro Pubblico Pugliese.

Siamo stati tra i pochi comuni a garantire eventi pubblici e festa patronale dando, in tal modo, risposte alla città e agli operatori economici. Sperando in una passeggiata al Parco, insieme, per parlare serenamente dei problemi della città e delle sue positività, la saluto cordialmente e le allego, insieme a questo scritto, alcune foto, che, ieri mattina, ho scattato personalmente, all’interno del Parco comunale. Buona giornata