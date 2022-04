Turisti in arrivo ma le strutture non sono pronte: «Mancano i lavoratori»

Con l'inverno ormai alle spalle la Puglia, e anche Corato, si preparano all'accoglienza dei turisti. Lo stato di emergenza è cessato, le strutture effettuano il loro primo test nei giorni di Pasqua. Dopo due anni di partenza a rilento, con conseguenti perdite di posti di lavoro ma anche di entrate economiche, il settore dell'accoglienza turistica e della ristorazione prova a rifarsi. Ma non mancano le difficoltà. «Gli agriturismi pugliesi al momento stanno lavorando al 70% del loro potenziale. Per la settimana di Pasqua siamo quasi al completo e le previsioni ci lasciano sperare in un pienone nel periodo a cavallo di domenica 17 aprile» dicono il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro e il presidente di Agriturist Puglia Giovanni Scianatico.

Il caro energia e la difficoltà nella ricerca del personale però sono un enorme problema. Il componente del direttivo nazionale di Agriturist , l'avvocato coratino e imprenditore nel settore dell'agriturismo Michelangelo De Benedittis, fa però notare che il problema personale è limitato alle grandi strutture, soprattutto per quanto riguarda il personale di sala. «Strutture più ampie risentono effettivamente della carenza di personale, in particolare da impiegare nelle attività di sala» conferma De Benedittis. «Gli agriturismi vengono toccati dal problema soltanto marginalmente» risponde, da noi interpellato.

Il rischio di non trovare persone disposte a lavorare durante la bella stagione influisce anche sugli investimenti e pone delle pregiudiziali sui potenziali guadagni. Nei ristoranti e nelle pizzerie di Corato il problema è già avvertito. «È un problema di lavoratori stagionali. Chi, in particolare, percepisce il reddito di cittadinanza non è disposto a sospendere la ricezione del sussidio solo per qualche mese di lavoro. Le nostre attività si avvalgono molto di lavoratori stagionali: quando c'è più movimento, quando c'è più richiesta noi necessitiamo di collaboratori, ma non li troviamo» conferma un ristoratore del centro storico.

Mancano camerieri, cuochi, lavapiatti. «Ci sono anche coloro che scelgono di recarsi nei luoghi a maggior flusso turistico per "la stagione": si lavora tanto ma si guadagna molto bene. Si preferisce una full immersion a delle chiamate» continua un altro ristoratore. E, anche attraverso i social network, pullulano le offerte di lavoro alle quali, però arrivano pochissime risposte. «Non ci possiamo nemmeno permettere, con il carico di lavoro, di mettere in sala personale alle primissime armi. Il periodo estivo non è esattamente il periodo ideale per formare nuove leve, anche se è certamente una importante palestra» continua il titolare di un ristorante pizzeria della città.

Altra sfida all’orizzonte per il settore è il caro energia, sfida con la quale le strutture si stanno già confrontando e che si inasprirà nel periodo estivo quando i consumi energetici aumenteranno. «In media rispetto al 2021 abbiamo registrato un aumento in costi energetici di circa 5 euro per stanza al giorno. È una maggiorazione che va a influire sul costo della camera nonostante gli sforzi degli operatori di tenere i prezzi contenuti. Oggi - concludono Lazzàro e Scianatico - c’è la necessità di investire da parte di tutti sulla destagionalizzazione, di sfruttare nella nostra regione, tutti - o quasi - i mesi dell’anno in modo da dare più certezze agli operatori e più opportunità ai clienti».