"Insieme si può", Vivianus apre le porte per la giornata mondiale sull'autismo

In occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, l'associazione "Vivianus" ha organizzato un evento a porte aperte con lo scopo di sensibilizzare non solo verso i disturbi dello spettro autistico ma, anche, verso le tematiche di diversità ed inclusione. Durante queste giornate, organizzate rispettivamente sabato 2 dalle 16 alle 19 e domenica 3 aprile dalle 9 alle 12 nella sede di via Donatello 31, sarà possibile conoscere i progetti proposti dall'associazione oltre che visitare la struttura nella quale verrà svolta gran parte di essi. I soci della fondazione e lo staff, saranno presenti per fare da guida in questo piccolo tour e rispondere a eventuali curiosità e domande. Inoltre, durante l'evento, sarà possibile acquistare uova pasquali solidali, il cui ricavato sarà destinato all'associazione e servirà per l'acquisto di materiale utile per lo svolgimento delle attività.