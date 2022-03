Giuseppe Faretra nuovo presidente del circolo di Legambiente di Corato

Il circolo di Corato di Legambiente ha un nuovo presidente. Nel corso dell'assemblea, svoltasi il 26 marzo, i soci di Legambiente del Circolo Angelo Vassallo, hanno eletto i nuovi quadri dirigenti in videoconferenza. Alla presidente uscente Nadia Saltarelli è subentrato il neopresidente Giuseppe Faretra. Socio da oltre un trentennio dell’associazione ambientalista, è stato tra i fondatori del circolo cittadino. È docente a tempo indeterminato e giornalista pubblicista, lo scorso ottobre ha ricevuto il Premio Sentinella del Creato 2021 promosso da Greenaccord con Ucs, Fisc e il Dicastero della Comunicazione della Santa Sede per aver promosso mediante l’attività pubblicistica l’ambiente e la sostenibilità. E’ membro dell’Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Trani.

È il sesto presidente del circolo, che è attivo da un quarantennio. È stato confermato come vicepresidente Giuseppe Iannone. Nel corso di ulteriori incontri all’interno del circolo saranno meglio definiti i ruoli e gli incarichi all’interno dell’associazione e del direttivo. «Ringrazio i soci del Circolo della fiducia che mi hanno immeritatamente attribuito-ha dichiarato il neopresidente Giuseppe Faretra- ci aspettano periodi difficili e solo con la collaborazione di tutti possiamo fare il meglio possibile. Ringrazio Nadia Saltarelli che ha operato in tempi non facili, caratterizzati ,in questi ultimi anni ,dalla Pandemia. I soci si sono sempre riuniti in presenza o in modalità online. Nonostante tutto l’associazione ha ampliato la sua base associativa. Presto ci attiveremo per nuove attività».