Nuova giornata della prevenzione con l'associazione Onda d'Urto

Nuova giornata della prevenzione grazie all'associazione "Onda d'Urto" di Corato.

Nella giornata del 2 aprile l'associazione, grazie all'intervento del dotto Fabio Quinto, effettuerà l'ecografia ai vasi carotidei. Inoltre sarà possibile sottoporsi ad uno screening del sangue con analisi del colesterolo totale - HDL - LDL e trigliceridi in collaborazione con il laboratorio di analisi cliniche Pivelab dei dottori Luciano Piccarreta e Gabriella Vernice in via Mattero Renato Imbriani 1/B a Corato.

«Effettuare un’ecografia alla carotide come esame diagnostico permette di verificare se le strutture delle pareti siano ispessite o meno, analizzando se si ha un passaggio di minor flusso di sangue e ossigeno che comporta un minor afflusso sanguigno al cervello, incrementando il rischio di ictus, ischemia cerebrale, e attacco ischemico transitorio» spiegano dall'associazione. «Ai casi gravi sarà nostra cura approfondire con esame Angio tac».

Le prenotazioni si effettuaranno presso la sede dell'associazione, in via Verdi 40, sabato 26 marzo dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19. Non si accettano richieste telefoniche e social. Obbligatorio l'uso di mascherina.