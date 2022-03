L'arte delle conserve arriva a scuola con due prof d'eccezione

Realizzare le conserve coi prodotti della terra, rendendoli gustosi e prelibati. C'è chi lo fa per mestiere e chi vorrebbe imparare a farlo. E per questo in alcune scuole di Corato, a partire da lunedì 28 marzo, si svolgeranno alcuni laboratori tenuti da Michele Colella, imprenditore nel settore delle conserve, e dal dottor Giuseppe Taccardo, esperto del settore agroalimentare e consulente per il controllo qualità degli alimenti.

Un vero e proprio "tour" nelle scuole, compiuto per stessa iniziativa dei due docenti; una iniziativa di promozione del tutto gratuita a cui tutte le scuole possono aderire «al fine di educare piccoli e grandi consumantori ad un acquisto e al consumo consapevole di alcuni alimenti» spiega Michele Colella che è titolare dell'azienda Micco, noto per le sue iniziative di promozione della Puglia nel mondo. Un accattivante laboratorio che diventa una panoramica su come vengono fatte le conserve, su come si conservano e su come sceglierle leggendo ed interpretando l'etichetta. La lezione sarà resa ancora più interessante con l'utilizzo di alcuni strumenti di laboratorio per il controllo qualità, a cura del dottor Taccardo.