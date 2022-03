Il Club Roma ricorda Alessandro Mosca, giovane tifoso giallorosso

Alessandro avrebbe certamente voluto partecipare di persona al derby tra la sua Roma e la la Lazio. La sua vita però si è interrotta lo scorso 1 dicembre, prematuramente. Al corpo però sopravvivono i segni che ciascuno riesce a lasciare nel suo passaggio e i tifosi del Club Roma di Trani, ai quali certamente Alessandro, tifoso sfegatato giallorosso, si sarebbe aggregato, non hanno dimenticato quel ragazzino che trepidava quando vedeva giocare i suoi beniamini. Il viaggio verso la Capitale per assistere al match è stato denso di emozioni, proprio nel ricordo di quel giovanissimo tifoso. Nel gruppo c'era anche il suo papà: a lui è stata consegnata una lettera, una targa e una sciarpa, segno indelebile della grande passione di Alessandro per la sua squadra del cuore. I momenti salienti della trasferta sono stati poi raccolti in un emozionante filmato: lo sport che unisce, che supera le barriere del tempo e dello spazio e che sa regalare grandi emozioni anche fuori dai campi di gioco.