Via le transenne, a breve l'attivazione dei nuovi varchi elettronici della Ztl

Le vecchie transenne che delimitavano il passaggio delle autovetture in Corso Mazzini, Corso Garibaldi e via Carmine in alcune ore della serata, saranno presto un lontano ricordo. È, infatti, imminente l'attivazione dei varchi elettronici che, come avviene già per via Duomo, via Roma e altre zone a traffico limitato, rileverà automaticamente eventuali infrazioni. A tal proposito, da Palazzo di Città arriva l'invito a chiunque ne abbia il diritto a presentare richiesta, presso il Comando di Polizia Locale, per ottenere il pass per il transito veicolare sui corsi cittadini. «Si precisa - riferiscono dal Comune - che gli orari della ZTL non hanno subito variazioni. Semplicemente, le vecchie transenne, saranno sostituite con i varchi elettronici».

Il consigliere comunale Carlo Colonna, presidente della V commissione consiliare, ha precisato: «La Polizia Locale sta ultimando il collaudo delle telecamere per il controllo a distanza dei varchi della ZTL nei corsi cittadini, entrati in vigore con il Regolamento approvato in consiglio comunale a dicembre. È importante ribadire che la ZTL non è un fatto nuovo, sarà disciplinata, attraverso un controllo telematico, una zona già a traffico limitato il cui rispetto era affidato esclusivamente al posizionamento di transenne. Ringrazio il Comandante Giuseppe Loiodice e l'Ispettore Paolo Loizzo, il Presidente della VI commissione Domenico Pisicchio e i commissari della V e della VI commissione per il supporto nella redazione del Regolamento».

Chi può ottenere il pass. Di recente la commissione presieduta da Carlo Colonna ha approvato il regolamento. Qui è possibile consultare il documento nel quale sono riportate le categorie che possono ottenere il pass. Le richieste possono essere avanzate a partire da oggi stesso.