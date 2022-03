La città si svuota: dal 2018 Corato ha il 2% di abitanti in meno. Oggi siamo 47.316

Corato si sta svuotando sempre più velocemente. Il recente report Istat, con i dati aggiornati al 31 dicembre 2021, attesta questa accelerazione. Citiamo un dato su tutti con una premessa. Dal 2001 Corato ha registrato una rapida crescita passando da 44.979 abitanti a 48.511 nel 2013, il suo picco massimo. Da quel momento la tendenza si è invertita e il numero di abitanti ha cominciato a scendere. In 6 anni, dal 2013 al 2019, la città ha perso 732 persone mentre, negli ultimi due anni, ben 463, molto più della metà.

Oggi i residenti a Corato sono 47.316 (l'anno scorso erano 47.550), divisi tra 23.090 uomini e 24.226 donne. La decrescita sostenuta si spiega superficialmente con una manciata di dati, a partire da quelli su natalità e mortalità. In Italia, quest'anno, i nuovi nati sono stati meno di 400mila: un record. La crisi nazionale si replica in quella locale: a Corato si è passati da 376 nati l'anno scorso a 339 quest'anno. Culle mai così vuote anche se, nella seconda parte del 2021, il numero dei neonati è tornato a salire.

Più alto il numero dei morti. Come nel 2020, quando furono 496, anche in questo caso il Covid è stato un fattore determinante. 61 le persone decedute a causa del virus a fronte di 518 morti totali (l'anno scorso erano 496), concentrate soprattutto nei primi mesi dell'anno. Il saldo naturale del 2021 è, così, di -179 unità (nel 2020 -120, nel 2019 -47). Incide anche il saldo migratorio. Quello interno (da e per Comune italiano) è 124 "coratini" in meno (-4 nel 2020), mentre quello estero è pari a +34 (+13 nel 2020).

Neanche la spinta di un più corposo arrivo di stranieri in città ha frenato la discesa demografica. Sono 57 in più rispetto al 2020 (296 a 353). Traina il flusso soprattutto l'Africa. La grande comunità marocchina, in flessione dal 2019 al 2020, è tornata ai numeri di due anni fa (+25 rispetto al 2020). Tanti anche dall'Africa centrale: Nigeria (+16); Senegal (+8) e Mali (+5). Più modesto l'apporto del continente asiatico, India (+6), Cina (+4), Pakistan (+3) e Georgia (+3) in testa. Dieci in più i brasiliani mentre il saldo negativo più ampio è quello della comunità rumena (-18 rispetto al 2020). 3 in più dalla Russia, 2 in più dall'Ucraina ma, a causa della guerra, quest'ultimo numero è destinato ad aumentare.