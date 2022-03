Beni di prima necessità per il popolo ucraino: a San Gerardo un punto di raccolta

"Aiutando l'altro, aiuti te stesso", così si intitola l'iniziativa organizzata dalla comunità redentorista e la parrocchia di San Gerardo volta a raccogliere materiale per la popolazione ucraina da destinare alla comunità Trinitaria di Cracovia, in Polonia. Dal 14 al 19 marzo, nei locali sotto la comunità dei padri redentoristi, lì dove una volta c'era l'asilo, dalle 8.30 alle 17 i volontari raccoglieranno diversi beni di prima necessità. In particolare medicinali (antidolorifici, medicazioni, vitamina D), prodotti per l'igiene personale (spazzolini confezionati singolarmente, dentifricio, shampoo, bagnoschiuma, detersivi per bucato in polvere, pannolini per bambini e adulti) ma anche cioccolato per i bambini e gli adulti che dopo un lungo viaggio hanno bisogno di cibo nutriente, e ancora asciugamani, sacchi a pelo, powerbank, batterie e materiale scolastico.