Covid, da oggi la Puglia torna in zona bianca

I contagi stanno lentamente risalendo ma, secondo i parametri stabiliti dal governo, da oggi la Puglia torna in zona bianca. È quanto stabilito dalla nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, emanata venerdì scorso. Salgono a 17 le regioni in area bianca: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D'Aosta, si vanno ad aggiungere ad Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Pa Bolzano, Pa Trento, Piemonte, Umbria e Veneto. Restano ancora in area gialla Calabria, Lazio, Marche e Sardegna.

Ieri in Puglia sono stati registrati 4.422 casi positivi, così suddivisi: 1.265 in provincia di Bari, 278 nella provincia BAT, 381 provincia di Brindisi, 488 in provincia di Foggia, 1.496 in provincia di Lecce, 470 in provincia di Taranto, 33 casi di residenti fuori regione, 11 caso di provincia in definizione. Sono stati registrati 2 decessi.