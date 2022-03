Urge sangue zero negativo al Bonomo di Andria

Emergenza sangue zero negativo al Bonomo di Andria. È l’appello condiviso dall'Avis Corato per un’emergenza sorta ieri al locale nosocomio. Chiunque abbia gruppo sanguigno zero negativo può recarsi al centro trasfusionale del Bonomo per la donazione che potrebbe salvare una vita umana. La donazione è un piccolo gesto che rende grandi tutti coloro che hanno a cuore la vita.