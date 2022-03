​​Ordini annullati, meno materie prime, costi alle stelle: così la guerra colpisce le nostre aziende

L'onda lunga della guerra arriva anche a casa nostra. Oltre che con le operazioni militari e sui tavoli della diplomazia, l'invasione russa in Ucraina si combatte anche sul piano economico. Le difficoltà nell'import-export, i grandi problemi nel reperimento di materie prime e il paventato taglio delle forniture energetiche - senza dimenticare il futuro impatto delle sanzioni - hanno fatto già arrivare numerosi riverberi anche a migliaia di chilometri di distanza.

È il caso del settore metalmeccanico, toccato frontalmente dalle conseguenze del conflitto. «Sia la Russia che l'Ucraina sono territori molto ricchi di risorse minerarie e materie prime necessarie per la produzione dell'acciaio e quindi, in questo momento, tutto il mercato ne risente, a cominciare da Italia e Germania che hanno i settori metalmeccanici più forti in Europa» afferma Alfonso Cialdella, amministratore delegato della Steeltech, azienda coratina impegnata da cinquant'anni nella lavorazione dell’acciaio. «Abbiamo enormi problemi sia a reperire acciao inox che a realizzare preventivi per le varie commesse a causa della difficoltà di avere basi di prezzo stabili del nickel, componente essenziale per la realizzazione dell'inox».

Due giorni fa il London Metal Exchange - una sorta di borsa dei metalli - ha infatti sospeso le contrattazioni sulla materia prima per eccesso di rialzo. «Lunedì prossimo dovrebbero sbloccare tutti i oistini, ma al momento siamo in stand by» prosegue Cialdella. «Nel frattempo il poco acciaio che viene prodotto è ovviamente salito molto di prezzo: da ottobre ad oggi di oltre l'80% e in quest'ultima settimana fino al 200%. Così non è possibile fare programmi». Un altro problema riguarda la logistica: «abbiamo materiale fermo in Ucraina che non può arrivare in Europa e anche questo determina un calo di produzione».

A tutto questo si aggiunge la crisi energetica che sta dando problemi ormai da diversi mesi. «La mia non è un'azienda energivora, ma le maggiori acciaierie hanno dovuto spegnere alcuni forni, producendo meno e rallentando l'economia. Di conseguenze ce ne saranno ancora tante nei mesi a venire, anche se al momento non è possibile fare previsioni perchè il mercato è troppo volubile. Volevamo rimettere in moto l'economia con superbonus e Pnrr, ma con queste ulteriori difficoltà nel reperimento delle materie prime, tutti questi discorsi hanno davvero poco senso».

Non solo commesse perse e accordi commerciali annullati. «La guerra in corso pesa soprattutto dal punto di vista energetico» racconta Margherita Mastromauro, general manager del pastificio Riscossa che, fino a due settimane fa, esportava in Russia e Ucraina. «Il danno derivante dalla sospensione delle forniture in corso e future è molto alto» continua l’imprenditrice. «Diversi ordini sono stati annullati e ci sono container fermi in Grecia che, ovviamente, non arriveranno a destinazione e dovremo riportare indietro». L’export verso la Russia, dopo la frenata avvenuta nel 2014, era cresciuto negli ultimi due anni. «L’anno scorso abbiamo ottenuto nuove commesse», conferma la Mastromauro.

Ora i due sbocchi commerciali saranno chiusi presumibilmente per diversi anni e questo costringerà le aziende a ricollocare quelle fette di mercato altrove. Oggi si teme soprattutto il riverbero del conflitto sui prezzi dell’energia, già fortemente in rialzo dallo scorso autunno. «Ad ottobre parlavamo di tempesta perfetta, a causa dei fattori che hanno scatenato gli aumenti. Adesso siamo travolti da uno tsunami». E le soluzioni adottate dal governo non bastano. «Misure insufficienti. Il caro energia, i prezzi altissimi del carburante, l’aumento delle materie prime e degli imballaggi pesano - conclude la Mastromauro - il governo deve intervenire con maggiore efficacia».

Tra i settori che maggiormente stanno risentendo della guerra in Ucraina c’è anche quello della zootecnia. Il prezzo dei mangimi è arrivato alle stelle e scarseggiano le scorte. Secondo una stima di Coldiretti, in Puglia è a rischio una stalla su quattro. «La situazione è molto dura e pesante. Soltanto le aziende più grandi e strutturate hanno ancora delle scorte, ma certamente non saranno sufficienti sino alla fine dell’anno» spiega un agente di commercio coratino che lavora nel settore zootecnico. Il problema, però, non è soltanto limitato alla tenuta delle scorte. «A breve, in Ucraina, si dovrà mietere il grano, che è il principe dei cereali dai quali si ricava il mangime per gli animali. Ci chiediamo: chi lo dovrà mietere? Saranno nelle condizioni di poter effettuare queste operazioni?». E ancora: «quando sarà il periodo della semina, chi seminerà? Quando ci poniamo queste domande, le risposte che ipotizziamo non sono di certo confortanti».

I prezzi del cibo per il bestiame sono intanto aumentati del 35%-40%. «Ma non si pensi che si tratti di un problema recente. È da oltre un anno che si stanno verificando problemi di carenza nelle scorte mondiali. La Cina si è già accaparrata da tempo gran parte delle scorte». L’aumento dei prezzi del cibo per bestiame si rifletterà inevitabilmente sul costo del prodotto finale. «Con la crescita esponenziale dei prezzi del mais, l’avicola e il pollame subiranno un inevitabile aumento del prezzo. Oggi, la carne di petto di pollo costa quanto una bistecca».