Il sole ha squarciato le nuvole che da giorni coprivano la nostra città e ha permesso ai bambini della scuola dell'infanzia della Sacra Famiglia di piantare abeti in piazza Almirante. Gli alberi - un abete argentato già donato alla città e posizionato in centro dalla scuola in occasione del Natale e alcuni abeti rossi facenti parte dell'allestimento natalizio di via Duomo - sono stati piantumati ieri mattina.

L'abete argentato è stato anche decorato con tante bandierine della pace che i bambini hanno sventolato festosi durante la mattinata. «Sensibilizziamo i bambini alla cura e alla bellezza dell'ambiente. Educhiamo sin da piccoli alla costruzione e non alla distruzione. La speranza è che ci sia pace, amore e cura del prossimo in tutto il mondo e l'abete di Natale possa illuminare le menti e il cuore degli uomini», scrivono dalla scuola.