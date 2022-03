Chiedono soldi per conto di Onda d'Urto. L'associazione: «Non siamo noi, raccolta fondi fraudolenta»

«Diffidate da chi utilizza il nostro nome e il nostro materiale promozionale per raccogliere fondi in maniera fraudolenta». Il monito è dell'associazione Onda d'urto Corato a seguito di una pioggia di segnalazioni di utenti che si erano visti richiedere soldi da parte di falsi dialogatori che nulla hanno a che vedere con l'associazione.

«Non abbiamo autorizzato nessuna raccolta fondi a sostegno delle nostre iniziative con il porta a porta e volantinaggio. - spiegano dall'associazione - Le eventuali oblazioni volontarie vengono raccolte, come sempre, presso la nostra sede, in via Giuseppe Verdi 40, con rilascio di regolare ricevuta fiscale timbrata e firmata da parte nostra. Preghiamo tutti di prestare massima attenzione e di segnalare a noi e alle autorità competenti eventuali spiacevoli incontri di gente che, in malafede, utilizzi il nostro nome ed il nostro materiale informativo per arrecare danno alla popolazione».