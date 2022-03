I bambini piantano abeti in piazza Almirante

Abeti in piazza Almirante. Li pianteranno oggi alle 10, meteo permettendo, i bambini della scuola dell'infanzia della parrocchia Sacra Famiglia. «Pianteremo un abete argentato già donato alla città e posizionato in centro dalla nostra scuola in occasione del Natale e alcuni abeti rossi facenti parte dell'allestimento natalizio di via Duomo» spiega don Fabrizio Colamartino. «In questa occasione vivremo anche un piccolo momento di riflessione, con i bambini e i genitori, sui temi della custodia dell’ambiente, della pace e della comune responsabilità a costruire un avvenire di concordia tra i popoli e di riconciliazione e tra l’umanità e il pianeta, nostra casa comune».