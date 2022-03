Impianti chiusi, la Sanb: «Vetro ritirato per evitare pericoli»

Nel tardo pomeriggio di ieri la Sanb aveva diffuso una nota con la quale invitava l'utenza a non esporre rifiuti fino a prossima comunicazione, poiché gli impianti di conferimento, in particolare quello di Conversano a cui l'azienda conferisce, non era delle condizioni di far scaricare i camion. Un invito ancora valido da parte dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città di Corato. All'alba di oggi però il vetro esposto all'esterno delle abitazioni, nonostante la comunicazione, è stato ritirato, scatenando la perplessità di quegli utenti che si erano astenuti dal conferire.

«Avendo alcune macchine libere - ha spiegato il direttore Sanb, ing. Mastrorillo - abbiamo preferito rimuovere il vetro esposto poiché avrebbe potuto generare pericoli se lasciato per strada. Sapevamo che non tutti avevano avuto modo di leggere la comunicazione inviata attraverso gli organi di stampa per cui abbiamo preferito, per quanto possibile, rimuovere ciò che era stato esposto». «Tale servizio emergenziale - ha chiarito la Sanb in una nota diramata questa mattina - è stato eseguito per evitare situazioni di pericolo, trattandosi della frazione del vetro anche contenuto in sacchetti. Ringraziamo la quasi totalità degli utenti che non hanno esposto i rifiuti ovvero li hanno ritirati». Al momento resta confermato il differimento già comunicato.