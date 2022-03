Mentre a Kiev, capitale dell'Ucraina, il rumore sordo della guerra taglia il silenzio, ieri sera a Corato a centinaia sono scesi in piazza, accolti dal suono delle canzoni di pace, veri e propri inni alla libertà e alla vita. Persone di tutte le età, di tutte le estrazioni, insieme, per dire "no" alla guerra che sta consumando il popolo ucraino e al contempo per lanciare un messaggio di solidarietà. Perchè, come è stato detto, la guerra non ci può lasciare indifferenti, perché il messaggio di pace deve arrivare anche dalla piazza di Corato.

Nessuna differenza tra docenti e studenti, genitori e figli, italiani e stranieri, politici di destra e politici di sinistra. Sulle mani di ognuno c'erano dei messaggi di pace, il fuoco delle candele, scaldava e illuminava allo stesso modo, quasi a voler gridare che esiste una speranza. La stessa speranza che ha invocato, con il suo violino, la giovane musicista ucraina Irina, da poco arrivata in Italia. Le note di un canto popolare ucraino hanno risuonato nella piazza gremita, toccando le corde dell'anima di chi ha ascoltato.

"Slava Ucraina" è il grido che si è levato in più circostanze. Ad ascoltarlo anche molte di quelle persone che la guerra l'hanno conosciuta, come Dimitri, profugo dell'Ossezia, in Italia dopo essere scappato dal conflitto. Con lui anche buona parte della comunità georgiana che ha scelto Corato come seconda casa. La loro vicinanza al popolo ucraino è quanto mai attuale. E poi ci sono i giovani, coloro che la guerra l'hanno conosciuta, fortunatamente, sui libri di scuola. Oggi, il loro grido, si unisce a quello che si ode in tantissime parti del mondo.

Lasciamo alle immagini il racconto di una serata di riflessione e solidarietà.