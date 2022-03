Vaccini per adolescenti, sedute iniziate all'hub: «Possono essere somministrati contemporaneamente»

Sono iniziate, nell'hub di via Sant'Elia, le vaccinazioni ordinarie per gli adolescenti nati negli anni 2009-2010. I vaccini previsti sono l’anti papilloma virus e i vaccini anti meningococcici. Qualora, per vari impedimenti, i genitori non possano rispettare l’orario o il giorno stabilito trasmesso tramite le scuole, l'Ufficio Igiene fa sapere che «è possibile presentarsi in hub anche senza seguire necessariamente l’ordine di suddivisione comunicato. L’importante è presentarsi il lunedì, il mercoledì e il giovedì pomeriggio tra le 15 e le 18».

Il vaccino anti papilloma virus è un vaccino anticancro per eccellenza, mentre i vaccini anti meningococcici prevengono la meningite che statisticamente colpisce più l’età pediatrica e adolescenziale. «Avendo l'hub a disposizione - sottolineano dall'Ufficio Igiene - la Asl ha voluto cogliere l’opportunità di vaccinare di pomeriggio in orari più comodi per i genitori. Si coglie l’occasione per informare i genitori che questi vaccini, non essendo costituiti da germi vivi attenuati, possono essere somministrati anche contemporaneamente o a qualsiasi distanza di tempo fra di loro, sia prima che dopo. Ciò vale anche per il vaccino anti Covid 19 che non contiene agenti viventi ed è quindi compatibile con i vaccini previsti per l’adolescenza. Il vaccino salva la vita».