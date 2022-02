Atto vandalico all'auto del sindaco: dalla maggioranza all'opposizione, i messaggi di solidarietà

Il nuovo atto vandalico nei confronti del sindaco Corrado De Benedittis ha suscitato vicinanza e solidarietà da parte non solo dei cittadini ma anche del mondo politico, cittadino e non. Sotto il messaggio di denuncia, pubblicato nel primo pomeriggio su Facebook, compaiono diversi consiglieri e la senatrice coratina Angela Piarulli.

Paolo Ciani, coordinatore nazionale di Demos, ha scritto un messaggio al sindaco: «Tutta la mia e la nostra vicinanza e solidarietà all`amico sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, vittima di un nuovo episodio vandalico contro la sua auto. Era già accaduto, ma c'è un`escalation preoccupante negli eventi. Sono episodi preoccupanti, che non vanno sottovalutati e che purtroppo testimoniano che l`azione di governo seria e concreta di De Benedittis, infastidisce qualcuno. Conoscendo Corrado, so che non arretrerà di un centimetro, ma faccio appello a tutte le forze sociali e politiche di stringersi attorno al sindaco, perché i violenti siano sempre più isolati. Sappiano tutti che nessuna azione criminale fermerà la sua azione riformatrice».

Ancora un atto di vandalismo all'auto del nostro Sindaco; un atto che non colpisce solo un uomo, ma la comunità tutta. Una comunità che non si lascia impressionare da questi gesti. Solidarietà al Sindaco».

«Condanniamo con forza e fermezza il gesto criminale che purtroppo si inquadra nel clima grave e pesante che vivono gli amministratori locali che sono in prima linea, - scrivono i direttivi cittadini del Partito Democratico e dei Giovani Democratici - costretti ad operare in condizioni difficilissime, a servizio dei cittadini e spesso, purtroppo, oggetto di intimidazioni, aggressioni e comportamenti violenti. Diciamo al Sindaco di andare avanti con coraggio, forza e determinazione nel lavoro quotidiano. Auspichiamo che le istituzioni possano presto assicurare alla Giustizia gli autori dell'inqualificabile gesto intimidatorio Come al solito, di fronte a chi, ogni giorno, si impegna e lavora per la comunità, c'è chi è capace soltanto di riversare odio e minacce, nascondendosi dietro l'anonimato. Un gesto vigliacco, che ci auguriamo tutti vogliano condannare con assoluta fermezza. Il Pd, i Gd e tutta la maggioranza non si lasceranno certo intimorire da queste dimostrazioni di violenza anonima». Gesto condannato fortemente anche dagli altri partiti della maggioranza, da Italia in Comune a Rimettiamo in Moto la Città.

Solidarietà arriva anche dall'opposizione. «Condanniamo fermamente ogni forma di violenza di cui sono vittime i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e tutti i cittadini», scrive Nuova Umanità. Forza Italia Corato «esprime piena solidarietà al Sindaco, Corrado De Benedittis per il vile gesto subito, condannando tutti gli atti vandalici e le violenze in genere, rivolte a chiunque, mostrando vicinanza a lui ed a tutti quelli che le subiscono ed ahinoi continueranno a subirle sino a quando i preposti alla sicurezza, provinciali e nazionali, non decidano di implementare la forza pubblica ed controlli per contrastare tale fenomeno».