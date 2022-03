Il personale scarseggia, si riducono gli orari della biblioteca comunale

Si riduce l'orario di apertura della biblioteca comunale, temporaneamente ospitata nei locali del museo della città e del territorio in via Trilussa in seguito ai lavori di ristrutturazione in corso nella sede di largo Plebiscito. Dal 23 febbraio scorso, infatti, la biblioteca è aperta al pubblico dal lunedi al sabato dalle 9 alle 13; il martedi e giovedi, dalle 16 alle 19. In pratica si passa da 39 ore di apertura alle attuali 30.

«Si è ritenuto necessario ridurre temporaneamente l’orario di apertura al pubblico - spiega il dirigente comunale, Giuseppe Sciscioli, in quanto «il servizio biblioteca-cultura è da oltre un anno in estrema carenza di personale dipendente a causa di avvenuta quiescenza di un'unità in servizio per cui, allo stato, risulta in servizio una sola unità di personale in esso incardinata. Il servizio - precisa Sciscioli - è comunque in attesa di un potenziamento di organico per fare fronte alle numerose incombenze di istituto».