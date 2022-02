Ancora maltempo in arrivo: da mezzanotte allerta gialla per neve

Un’ampia saccatura centrale sull’aria balcanica interessa le regioni meridionali portando deboli precipitazioni anche a carattere nevoso, una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali e associata ad un generale calo termico. I fenomeni saranno in attenuazione dalla serata di domani. Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Regionale Puglia ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone della Puglia Centrale a partire dalle alle 20 di domani. Sono previste, inoltre, nevicate al di sopra di 200-400 metri, con apporti al suolo fino a moderati sui rilievi della Puglia Centrale, pertanto è stata emessa una allerta gialla per neve, a partire dalla mezzanotte di oggi, 28 febbraio e per le successive 24 ore.