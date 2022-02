Allerta meteo gialla per pioggia e vento. Possibili nevicate sulle Murge

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Corato, per la giornata di oggi 26 febbraio e per le prossime 36 ore. La causa dell’avviso è l'arrivo di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. Possibili nevicate fino a 200-300m sul territorio murgiano.