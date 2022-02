Aldo Scaringella è il nuovo presidente della deputazione di San Cataldo

Cambia il direttivo della Deputazione Maggiore di San Cataldo per il triennio 2022-2024. Il nuovo consiglio sarà presieduto da Aldo Scaringella. Vicepresidente sarà Gennaro Patruno, segretario Luigi Musci, cassiere Luigi Parziale e tesoriere Michele Patruno. Scaringella succede a Michele De Lucia. «Un sentito ringraziamento al presidente uscente Michele De Lucia e al direttivo uscente per questi 3 anni nonostante le difficoltà incontrate per la pandemia la festa di san cataldo è stata realizzata con le dovute misure di sicurezza». Intanto dal 5 all'8 marzo si terrà la celebrazione del triduo in onore di San Cataldo.

Programma

5 marzo

Ore 17.45: Rosario meditato

Ore 18.30: Santa messa

6 marzo

Ore 17.45: Rosario meditato

Ore 18.30: Santa messa

7 marzo

Ore 17.45: Rosario meditato

Ore 18.30: Santa messa

8 marzo

Ore 10.30: Rosario meditato

Ore 18.15: Santa messa

Ore 19.00 Solenne concelebrazione presieduta dall’arcivescovo Leonardo d’Ascenzo presso la Chiesa collegiale "Santa Maria Maggiore"