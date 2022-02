Gennaro Sciscioli entra in consiglio e va nel gruppo misto: «Confermo sostegno all'amministrazione»

Gennaro Sciscioli entra in consiglio comunale al posto di Anna Carminetti (Italia in Comune) che aveva rassegnato le sue dimissioni la scorsa settimana. L'ingresso di Sciscioli è stato ratificato nel corso del consiglio comunale di ieri e il neo consigliere ha subito dichiarato di lasciare Italia in Comune e confluire nel gruppo misto, senza specificarne le motivazioni ma confermando il sostegno all'attuale amministrazione.

46 anni, commercialista, Gennaro Sciscioli è stato il secondo candidato più suffragato di Italia in Comune alle ultime amministrative con 145 voti, alle spalle di Carminetti. Nel 2019 sosteneva - sempre tra le fila di Italia in Comune - il candidato sindaco Paolo Loizzo. Per lui è la prima volta nell'assise cittadina.

«Ringrazio chi mi ha votato e Anna Carminetti per il lavoro svolto con grande serietà. - ha esordito - Ho assistito al dibattito da spettatore e l'ho trovato bellissimo, anche i toni accesi (poco prima, nei preliminari) mi sono piaciuti perché penso dalle critiche dell'opposizione e dalle osservazioni della maggioranza possano derivare benefici per la città. Volevo comunicare sin da subito che devo esprimere la mia volontà e la mia decisione di uscire da Italia in Comune e confluire nel gruppo misto, rimanendo fedele al progetto politico che ho sposato fin dall'inizio e appoggiando l'amministrazione e la maggioranza di cui continuo a sentirmi parte integrante».

Sciscioli (che entrerà nella commissione bilancio) raggiunge il gruppo misto dove già sono presenti Enzo Mastrodonato (ex Forza Italia), Alessandro Palmieri e Salvatore Mascoli (ex Pd). Mascoli ha comunicato di essere il portavoce del gruppo misto.