Misericordie pugliesi, a Corato tre giorni di formazione

Si parte venerdì 25 pomeriggio e la tre giorni di formazione si chiuderà domenica 27. Appuntamento importante a Corato per le Misericordie della Puglia grazie al ForMat un percorso formativo dedicato alla gestione associativa, assieme ai corsi per formatori, per reporter territoriali, per operatori locali. L’evento si svolgerà all’interno dell’Istituto Comprensivo “Tattoli-De Gasperi” in via Sant’Elia 143 e prevederà la partecipazione di centinaia di volontari giallociano delle circa 40 Misericordie pugliesi oltre che dei formatori nazionali e regionali che si alterneranno nelle diverse sessioni teoriche e pratiche.

Il progetto dell’Ufficio Formazione Nazionale di Confederazione delle Misericordie di Puglia ha coinvolto direttamente nell’organizzazione sia la Federazione delle Misericordie di Puglia che la Misericordia di Corato. Formare i formatori e formare con scrupolo le Confraternite alla gestione associativa è lo scopo più importante di questa iniziativa che sta raggiungendo tutta la penisola.

La Misericordia di Corato ha poi deciso di attivare nella tre giorni di attività formativa anche uno sportello dedicato all’orientamento al volontariato ed aperto a tutta la comunità. Lo sportello sarà attivo sabato mattina dalle 9,45 alle 12 all’interno dell’Istituto (nell’area esterna dell’hub vaccinale) e potrà offrire informazioni sulle realtà giallociano del territorio.