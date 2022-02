L'Anpi Corato: «Un presidio di pace cittadino per ribadire il fermo "no" alla guerra»

«Un presidio di pace cittadino per ribadire il nostro fermo "no" alla guerra, in linea con l’articolo 11 della nostra Costituzione». È quanto ha pensato di fare l'Anpi Corato dopo l’invasione militare dell’esercito russo in Ucraina. L’iniziativa verrà realizzata sabato 26 febbraio alle 18 in via Sant’Elia 50, in occasione della inaugurazione della targa della nuova sede dell'associazione. Alla cerimonia interverranno, oltre che il presidente di sezione Giovanni Capurso, il sindaco Corrado De Benedittis, la senatrice Bruna Angela Piarulli e il presidente dell’Anpi provinciale Pasquale Martino. «Per l’occasione - fa sapere l'Anpi - potranno liberamente intervenire soci ed esponenti di associazioni e partiti. All’iniziativa, come di consueto, sono stati invitati tutti i partiti e i movimenti politici rappresentati in consiglio comunale e di cui la sezione possiede i recapiti, le associazioni combattentistiche e culturali del territorio e le sezioni Anpi dei territorio limitrofi».