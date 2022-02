"Giorni di Luce" per far risplendere la vita della mistica Luisa Piccarreta

Sabato 26 febbraio alle 18 nella Chiesa di San Vito verrà inaugurata la mostra intitolata "La mistica coratina - La vita della Serva di Dio Luisa Piccarreta in immagini" che sarà visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 21 fino al 6 marzo.

«Tale evento - spiegano gli organizzatori - vuol essere occasione di divulgazione della conoscenza della figura di Luisa Piccarreta, nostra illustre concittadina, la cui fama di santità è riconosciuta in tutto il mondo. Annualmente l’Associazione a lei intitolata organizza una giornata di open day della Casa-Museo Luisa Piccarreta, ma, essendo quest’ultima interessata dai lavori di restauro, si è pensato ad una differente vetrina. Gli arredi e le teche espositive sono invece temporaneamente collocati presso l’Istituto delle Figlie del Divino Zelo, dove Luisa ha vissuto per dieci anni, dal 1928 al 1938.

La mostra fa corona ai “Giorni di Luce”, una serie di incontri che si articola in momenti di preghiera comunitaria, celebrazioni eucaristiche, meditazioni e condivisioni di video, che avranno inizio il 28 febbraio - in occasione del 123° anniversario dacché Luisa Piccarreta iniziò a scrivere il suo Diario per obbedienza al confessore Don Gennaro De Gennaro - e si concluderanno il 4 marzo, nel 75° anniversario del transito al Cielo della Serva di Dio».

Il programma di "Giorni di Luce"



Dal 26 febbraio al 6 marzo 2022

Ore 18.00 - 21.00 Mostra: "La mistica coratina La vita della Serva di Dio Luisa Piccarreta in immagini"

Chiesa San Vito

27 febbraio 2022

Ore 17.00 Video: "Tutti vogliamo il Regno della Divina Volontà" - Saluti e messaggi dal mondo. "I Piccoli Figli del Divin Volere"

Canale YouTube dell'Associazione Luisa Piccarreta Corato

28 febbraio 2022

Ore 10.00 Preghiamo insieme dall'Istituto "Figlie del Divino Zelo" in Corato

Canale YouTube Associazione Luisa Piccarreta Corato

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe Tarricone - Parrocchia San Giuseppe

Diretta streaming Canale YouTube Associazione Luisa Piccarreta Corato

1 marzo 2022

Ore 16.15 Meditazione: "Una sola vita, un solo volere". Don Sergio Pellegrini, Assistente Ecclesiastico dell'Associazione

Diretta Canale YouTube Associazione Luisa Piccarreta Corato

2 marzo 2022

Ore: 17.00 Video: "Finalmente insieme nell'eternità" - Il transito al Cielo di Luisa visto con gli occhi dei bambini - "Le Faville della Divina Volontà" Introduce Don Vincenzo Bovino, Parroco Santuario Santa Maria Greca

Canale YouTube Associazione Luisa Piccarreta Corato

3 marzo 2022

Ore 20.00 Adorazione Eucaristica: sole della mia Volontà" Parrocchia Santa Maria Greca

Diretta streaming Canale YouTube Associazione Luisa Piccarreta Corato

4 marzo 2022

Ore 16.00 "La moneta d'Amore" Suor Assunta Marigliano

Canale YouTube Associazione Luisa Piccarreta Corato

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Arc.vo Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie Santuario Santa Maria Greca

Diretta streaming Canale YouTube Associazione Luisa Piccarreta Corato