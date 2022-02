Hub vaccinale, ecco giorni e orari di apertura della settimana

Sono stati definiti i giorni e gli orari della settimana in cui sarà aperto l'hub vaccinale di via Sant'Elìa. Questa la programmazione: mercoledì 9.30-13 (vaccinazione adulti) e 15-17.30 (vaccinazione pediatrica); venerdì 15-17.30 (vaccinazione a cura dei medici di medicina generale); sabato: 9.30-13 (vaccinazione adulti, donne in stato di gravidanza e donne in allattamento).