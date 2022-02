I rincari affossano anche i produttori olivicoli: «Che fine hanno fatto le promesse di novembre?»

«Quando nel novembre scorso abbiamo partecipato a un incontro in Comune sulle difficoltà del comparto olivicolo, alcuni hanno detto che non era possibile affrontare il problema mentre era già in corso la raccolta. Oggi che la raccolta è terminata, si può pensare per tempo ai problemi del settore?». La "provocazione" arriva da Michele Arbore, giovane produttore olivicolo coratino che nell'autunno scorso era stato tra i promotori del dibattito pubblico nato in primis a causa dei bassi prezzi delle olive. Il Comune, all'epoca, istituì anche una unità di crisi. «Si parlò pure di creare un consorzio e di gettare le basi per un nuovo futuro, ma da allora non se ne è saputo più nulla» afferma Arbore. «La raccolta 2021 era iniziata male e solo verso la fine si è un po' raddrizzata. Ma ora è il momento di tirare le somme e chiedere a Comune e associazioni di categoria se è possibile organizzarsi per tempo».

Anche perchè agli atavici problemi del comparto, si sono aggiunti i rincari determinati dai cospicui aumenti di questi mesi. «I costi di produzione - spiega Arbore - sono triplicati: il costo del carburante è passato da 50 centesimi a 1.10 euro, quello dei fertilizzanti è raddoppiato, al pari dell'energia elettrica, il prezzo del concime è triplicato, arrivando a costare anche 60 euro dai 22-23 del passato, e anche il diserbante è passato da 70 centesimi a 1.80 euro. Come si fa ad affrontare un nuovo ciclo di produzione in queste condizioni? Tirare avanti sta diventando impossibile, come è emerso da un confronto con molti miei colleghi che ho sentito in questi giorni. In tutto questo, continuiamo a sentirci non tutelati e stiamo andando incontro a una annata con una produzione incerta e con costi aumentati di molto.

Di questo passo, tra pochi mesi ci ritroveremo peggio dell'anno scorso - prosegue - anche perchè un'altra mazzata arriverà dalla Pac, il nuovo sistema di integrazione che ci è economicamente sfavorevole. In tanti, per tagliare i costi, hanno già deciso di abbandonare alcune pratiche come la potatura e la concimazione. Ma il rischio è che anche alcuni terreni possano essere abbandonati. Eppure Corato è una città a vocazione agricola e questi problemi non riguardano solo i produttori olivicoli. Da parte nostra c'è la volontà di unirsi - conclude Arbore - ma occorre anche un soggetto che faccia da coordinatore e questo è quello che chiediamo al Comune».

Intanto, rispetto alle preoccupazioni del settore in merito all’aumento dei costi dell’energia in agricoltura, nei giorni scorsi il consorzio Italia Olivicola ha portato alcune proposte all’attenzione del Parlamento, durante l’audizione in Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica che si è tenuta lo scorso 9 febbraio. «Si è registrato un aumento del 120% per il comparto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A soffrirne è anche l’olivicoltura, chiamata ad operare con costi di produzione sempre più alti e margini sempre più bassi e con una grande incognita sulla prossima campagna di raccolta. Il caro-energia, che rende più onerose le attività nei campi e nella fase di trasformazione, insieme all’aumento del prezzo degli input di produzione, degli strumenti e delle tecnologie per realizzare un’olivicoltura moderna e di qualità, fanno sì che produrre un litro di olio extravergine, oggi, abbia un costo certamente più elevato rispetto a ieri.

Ad aggravare la già difficile situazione vi è un mancato riconoscimento da parte della Grande Distribuzione degli ulteriori costi sostenuti nella fase di produzione. Nella sostanza, i margini sono sempre più ridotti e i produttori si trovano dinanzi a un bivio pericoloso: lavorare in perdita oppure centrare la sostenibilità finanziaria tagliando altre voci di spesa. Ciò significa che a pagarne le conseguenze potrebbe essere la qualità del prodotto o la qualità del lavoro. Per queste ragioni, Italia Olivicola chiede di aprire una riflessione sul tema per cercare una soluzione finalizzata a mitigare l’impatto degli aumenti, accelerare sull’introduzione delle rinnovabili nelle aziende e avviare un tavolo di filiera coinvolgendo la GDO per ridefinire gli equilibri tra i vari attori e socializzare a pieno gli effetti dei rincari». «Se è vero, come auspichiamo, che l’aumento dei costi di produzione non debba pesare sulle spalle del consumatore, è altrettanto vero - sottolinea il presidente di Italia Olivicola, Sicolo - che non deve essere sostenuto solo dai produttori».