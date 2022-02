La Fondazione Cannillo ha sviluppato e sostenuto il progetto RicominciAMO, il cui obiettivo principale consiste nella sensibilizzazione, attraverso eventi di natura esperienziale, dei più giovani in merito alla tutela dell’ambiente e del territorio e alla corretta alimentazione. L’impegno della Fondazione con questo progetto è ripartito intorno alle 10 di oggi nel cortile del plesso di via Gravina dell’istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi, guidato dalla dirigente Mariarosaria De Simone.

L’appuntamento odierno ha previso la possibilità, per gli alunni, di assistere alla piantumazione di alberi e fiori, da parte di esperti agronomi. Una quercia sempreverde e un frutteto di frutti antichi e autoctoni, arricchiscono ora il plesso didattico. Il nuovo momento di sensibilizzazione al tema ambientale, nell’ambito di RicominciAMO, è previsto nel prossimo settembre, in occasione della riapertura delle scuole, quando verrà piantato l’orto didattico, affinché gli alunni possano seguire in prima persona l’intero processo di coltivazione: dalla semina alla raccolta, con attenzione alla cura delle colture, potendone, infine, degustare la genuinità del sapore. I giovanissimi, nel corso dell’intero progetto, verranno guidati e sostenuti dai docenti illuminati e capaci di affiancarli nel percorso di avvicinamento e comprensione delle delicate tematiche di tutela della salute, del territorio, come anche della gestione consapevole dei rifiuti.

«Il progetto RicominciAMO esprime quanto sia importante, per la Fondazione Cannillo, la tematica ambientale in senso lato» afferma la presidente Nicolangela Nichilo. «Si tratta di un’iniziativa nata nel dicembre 2018 che, però, è stata bloccata nel marzo 2020 a causa della pandemia. Il periodo di stop, ad ogni modo, ha rafforzato la voglia di diffondere in modo più incisivo ed ampio il messaggio green fra le giovani generazioni, affinché vengano indirizzate verso un comportamento virtuoso e sostenibile. La fondazione ha ritenuto opportuno iniziare dalle zone più periferiche per sensibilizzare l’intero tessuto sociale. Mi auguro di coinvolgere tutti gli istituti scolastici della citta, dalle scuole dell’infanzia alle medie, passando dalle elementari».

La Fondazione Cannillo ha deciso di rendersi parte attiva della comunità, sostenendo progetti come questo e come l’Aula natura, iniziativa conclusasi il 31 maggio 2021, in collaborazione con il WWF, e donata al comprensivo Tattoli-De Gasperi, in via Lago di Viti. «Il sodalizio tra territorio e scuola si esprime, ancora una volta, in una delle sue espressioni migliori grazie all’impegno della Fondazione Cannillo e alla risposta dell’istituto Tattoli-De Gasperi» aggiunge la preside De Simone. «Un lavoro il cui fine ultimo consiste nell’educazione delle giovani generazioni al concetto di scuola ecosostenibile, a misura di bambino. Il nostro più sentito ringraziamento va alla presidente della Fondazione Cannillo Nicolangela Nichilo, per l’attenzione dedicata ai nostri alunni, affinché comprendano il profondo valore di temi come quello ambientale, la corretta alimentazione e la riqualificazione urbana delle periferie».