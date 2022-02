Caro bollette, l’ad Granoro: «Aumentiamo il prezzo della pasta per salvaguardare il lavoro»

In tanti lo chiamano "shock energetico", sintesi efficace per intendere l'aumento esponenziale dei costi delle bollette di luce e gas che sta mettendo in seria difficoltà le imprese, dalle più piccole alle più grandi. I problemi creati da questa situazione sono tanti e, senza un intervento rapido e deciso del governo, possono solo aumentare. Ne ha parlato ieri, nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7, l'amministratore delegato del Pastificio Granoro, Marina Mastromauro.

«Questa situazione per la nostra azienda determina grandissimi problemi, soprattutto sotto il profilo finanziario» ha spiegato l'ad dell'azienda coratina. «Non dimentichiamo che i pastifici sono tra le aziende classificate come energivore. Tutti i nostri impianti hanno infatti bisogno di energia elettrica e di energia termica: quest’ultima ci serve per riscaldare l’acqua e realizzare il processo produttivo della essicazione. In più abbiamo anche necessità di produrre freddo e in questo caso ci serve energia prodotta dal gas».

La soluzione sono i sostegni di Stato oppure occorrono interventi di più ampio respiro? «Io sono tra quegli imprenditori che non vorrebbe mai ricevere dei sostegni in emergenza - ha precisato Marina Mastromauto - ma è chiaro che ci aspettiamo degli interventi che ci aiutino in questa contingenza, così da superare questo momento così difficile. Per quanto riguarda il discorso strutturale sono molto critica: che la situazione energetica stesse attraversando un periodo complicato che avrebbe portato agli attuali aumenti è una cosa che si sta registrando già dall’inizio del 2021».

Complessivamente gli aumenti di luce e gas ammontano al 300% rispetto al 2020. «È una scelta molto dolorosa, ma siamo costretti a riversare sul prezzo finale questi aumenti. Con questa azione ci auguriamo non tanto di mantenere gli stessi volumi, ma quantomeno di mantenere le stesse unità lavorative presenti in azienda senza mandare nessuno a casa, nemmeno in cassa integrazione. Speriamo quindi non solo nell’intervento del governo - ha concluso l'ammistratore delegato della Granoro - ma anche, tra giugno e luglio, in un nuovo raccolto con una quantità mondiale tale che diminuisca anche il prezzo della materia prima che quello che ha innescato per noi pastai un aumento esponenziale».