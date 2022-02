Per promuovere la cultura della donazione del sangue e della fiducia nella scienza e nei medici, il gruppo Fratres di Corato, domenica 13 febbraio, in occasione delle vaccinazioni pediatriche, ha aperto una simpatica dogana con tanto di rilascio di passaporti per i piccoli viaggiatori, finalmente protetti dal vaccino. Le destinazioni di questi viaggi con la fantasia? Posti da sogno “ad occhi aperti” come le splendide spiagge caraibiche, l’affascinante metropoli di New York e persino le cime innevate protagoniste in questi giorni delle olimpiadi invernali di Pechino.

Donare il sangue è un gesto veloce, semplice e nobile con il quale è possibile salvare molte vite, un vero e proprio atto d’amore che non conosce limiti di confine. «Il gruppo Fratres di Corato desidera ringraziare i medici e gli infermieri dell’hub vaccinale, i volontari di Misericordia e Croce bianca, il responsabile Giulio D’imperio, l’assessore FeliceAddario per la sua visita, l’associazione Adisco sezione di Corato e l’associazione “Il Treno del Sorriso” per aver allietato assieme a noi un momento tanto delicato e importante per la comunità coratina».