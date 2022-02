Piazzetta giocosa, ma non troppo: «È tornato il degrado. E la velostazione è ancora ferma»

"Piazzetta giocosa", si legge su un cartello artigianale collocato vicino a una panchina. «Ma non troppo» aggiunge qualcuno che vive nella zona, scontento dello stato in cui versa quest'angolo della città. Torniamo a parlare della piazzetta compresa tra viale Diaz, via Ardigò, via Mercalli e via Bernini, nei pressi della stazione ferroviaria. Quella in cui è stata realizzata la velostazione, ovvero la struttura pensata per posteggiare e riparare biciclette.

Nell'estate scorsa residenti e commercianti sollecitarono l'intervento degli organi competenti per mettere fine allo stato di degrado della pineta - tra rifiuti ed escrementi animali - e anche della velostazione, ad oggi completa ma ancora del tutto ferma. Così, pochi giorni dopo la segnalazione, l'area venne ripulita, i lampioncini vennero rimessi in funzione e la recinzione del cantiere che ancora circondava la velostazione venne smontata.

«Oggi però - denuncia chi vive e lavora da quelle parti - la situazione sembra essere tornata quella di un tempo. Dopo aver auspicato un rilancio della pineta, abbiamo riscontrato un totale immobilismo da parte degli organi di competenza» dicono residenti e commercianti. «La velostazione è in stato d'abbandono, senza gestione e senza bando di affidamento. Nessuno da mesi se ne occupa e per questo è sporca e deteriorata. Anche il suolo attorno è nelle stesse condizioni in quanto nessuno si occupa della pulizia delle aiuole pubbliche. Pure i lampioncini sono quasi tutti fuori uso. Avevamo fatto i complimenti mesi fa, quando si era mosso qualcosa - concludono - ma poi tutto è finito lì. Chiediamo solo pulizia, ordine e soprattutto un gestore per quella desolata struttura».

Dopo l'avviso pubblico reso noto dal Comune nel 2020 per esplorare l’interesse degli operatori economici all’affidamento dell’attività, nell'intervista pubblicata nel dicembre scorso sull'ultimo numero de Lo Stradone, il sindaco De Benedittis aveva fatto sapere che per la velostazione si stava ipotizzando «una gestione condivisa tra Comune e Parco dell'alta Murgia. Partiremo a stretto giro con l’avviso pubblico - precisò il sindaco - per affidare la gestione della ciclofficina». Si attendono sviluppi.