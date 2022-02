Tragedia delle Foibe, il sindaco: «Sia di monito sugli esiti infausti dei populismi»

Il messaggio del sindaco De Benedittis nel giorno in cui si ricordano i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

«Si fa memoria, oggi, del massacro delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Si trattò di una tragedia nazionale e europea consumatasi, a partire dal 1943, sui territori contesi del confine orientale dell’Italia: Istria, Dalmazia, Venezia-Giulia, Quarnaro. Le politiche nazionaliste del regime fascista avevano esposto la minoranza etnica di lingua italiana, alla rabbia delle altre popolazioni locali e alla vendetta dall’esercito jugoslavo di Tito. Fu così che circa 5 mila persone morirono, nei campi di prigionia o nei dirupi carsici delle foibe, macabro simbolo di quella immane tragedia. Finita la guerra, circa 300 mila persone di etnia italiana furono costrette ad abbandonare le proprie case e a riversarsi in Italia raggiungendo anche la nostra città.

Ben presto, però, sull’esodo giuliano-dalmata cadde il silenzio, anche per motivi ideologici e molte di quelle persone dimenticate nei campi profughi (ce n’era uno anche tra Gravina e Altamura) presero in gran parte la via dell’emigrazione, soprattutto verso l’America. Questa triste vicenda sia di monito per tutte e tutti noi, sugli esiti infausti a cui portano populismi, nazionalismi, contrapposizioni etniche e odi ideologici. Il riscatto di quella terribile pagina di storia è nella nascita dell’Unione Europea, la cui dimensione continentale e cosmopolita segna il superamento dei particolarismi e rifonda, ogni giorno, la Pace».