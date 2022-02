Da venerdì 11 febbraio stop alle mascherine all'aperto. Speranza: «Obbligatorio averle con sé»

Con ordinanza del Ministero della Salute dell'8 febbraio 2022, firmata dal ministro Roberto Speranza, è stato stabilito che da venerdì 11 febbraio non è più obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei luoghi all’aperto. L’obbligo di utilizzare all'aperto una protezione per le vie respiratorie resta se si verificano assembramenti o affollamenti; è previsto in specifici protocolli o linee guida. L’obbligo non si applica a bambini e bambine con meno di 6 anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che stanno svolgendo attività sportiva. Fino al 31 marzo, inoltre, resta obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.