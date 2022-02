Parcheggi a pagamento, il Comune pensa a una gestione in proprio delle strisce blu

È passato poco più di un anno - era il dicembre 2020 - da quando una direttiva della giunta comunale ha definito l'eliminazione dei parcheggi a pagamento sul corso, su via Castel del Monte, via Imbriani, via don Minzoni, via Mercato e via Dante, in seguito alla scadenza del contratto con la ditta che gestiva il servizio. Le aree occupate delle strisce blu sono poi state riconvertite in parcheggi con sosta libera oppure regolamentata da disco orario.

Da allora però - pur se inservibili - le colonnine attraverso le quali era possibile pagare la sosta a tempo sono sempre rimaste al loro posto, generando anche qualche disagio. Come, per esempio, hanno riferito alcuni commercianti del corso. «Sono mesi che i parcometri sono fuori servizio e sono diventati ricettacolo di sporcizia, persino utilizzati dai cani come orinatoio» raccontano alcuni di loro. «Per questo ogni giorno siamo costretti a pulire direttamente noi, versando un buon litro di candeggina per evitare cattivi odori e possibili infezioni. Sarebbe opportuno capire che fine faranno le colonnine: se verranno riattivate e quindi pulite, oppure se continueranno ad essere parte dell'arredo urbano, abbandonate al loro destino».

«Le colonnine sono di proprietà della Siss, ex azienda appaltatrice dei parcheggi a pagamento, e saranno rimosse a suo carico» chiarisce il sindaco De Benedittis, che aggiunge: «è intenzione di questa amministrazione comunale procedere a una gestione in proprio delle strisce blu, così da evitare che gli introiti derivanti vadano in gran parte fuori dalla nostra città. Nello specifico, si intende procedere con l'affidamento della progettazione del Pums (Piano urbano mobilità sostenibile) che dovrà anche prevedere un piano razionale e ben fatto dei parcheggi a pagamento. Nell'immediato - prosegue il sindaco - si sta valutando se riattivare alcune delle strisce blu già esistenti. In ogni caso - conclude - vanno evitati interventi casuali e disorganici, considerato che si tratta di questioni complesse che determinano il buon funzionamento della città».