Pendìo Junior, il tema di quest'anno è "La vita è colore"

La vita è colore è il tema della nuova edizione del Pendìo Junior, organizzata dalla Pro Loco Quadratum, iniziativa collaterale alla 54a edizione de “Il Pendìo” 2022.

Come partecipare. Possono partecipare al concorso tutte le classi di I, II, III anno di scuole di secondo grado inferiore delle città di Corato, Andria, Ruvo, Terlizzi e Minervino Murge. Il concorso prevede “Grafica e Illustrazione” come unica sezione. Le opere dovranno sviluppare come tema “La vita è colore!”.

Sono candidabili un'opera collettiva oppure tre opere per classe, pena l’esclusione di tutte le opere della classe dal concorso. È ammessa qualunque tecnica per le sezioni suddette. Le opere possono essere rappresentate sia a colori che in bianco e nero o monocromatiche e non devono presentare sul fronte nessuna sigla o firma identificativa dell’autore. Ogni opera dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica che ne indichi la tecnica di realizzazione, i materiali utilizzati e la descrizione. A tergo di ciascuna opera dovrà essere apposto un cartellino indicante chiaramente la classe scolastica e per il giovane artista il nome, il cognome, la data di nascita, il domicilio, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail dell’artista, il titolo del dipinto. Le opere che non rispettano i requisiti sopra elencati, saranno escluse dal concorso.

La giuria sarà composta da esperti e critici che procederanno a loro insindacabile giudizio, alla individuazione e selezione delle opere che avranno l’opportunità di essere esposte all’interno della 54a edizione de “Il Pendìo” 2022. Verranno assegnati i 150 euro (primo classificato), 100 euro (secondo classificato) e 50 euro (terzo classificato) in buoni per materiale scolastico alle classi vincitrici. La premiazione avverrà ad inaugurazione della 54a Mostra de “Il Pendìo” nelle modalità che saranno comunicate successivamente.

Le opere, la scheda tecnica, i cartellini, dovranno essere consegnate o spedite presso la sede della Pro Loco “Quadratum” entro e non oltre il 31 maggio 2022. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 080.8728008, 368.7099065, 338.4492716, 347.7046240 oppure scrivere all’indirizzo mail: info@prolococorato.it