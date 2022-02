Hub vaccinale, da lunedì cambia il calendario. Ieri prima giornata di vaccinazione per le gravide

Ieri, nell’hub di Corato, la direzione del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Umberto I ha dedicato la sua prima giornata di vaccinazione alle donne gravide. Appuntamento che si ripeterà ogni sabato. Ostetriche, infermiere e ginecologi hanno preparato con cura questa prima seduta speciale, mettendo a disposizione un numero dedicato per offrire consigli e spiegare sia i profili di sicurezza del vaccino anti-Covid sia i vantaggi, in termini di doppia protezione per la madre e per il feto, durante la gravidanza e poi anche al momento della nascita. E la risposta delle future mamme, vaccinate nell’hub direttamente dal personale della sala parto, è stata entusiastica. Una decina, in tutto, le gravide che si sono vaccinate ieri.

Con l'aumento della percentuale di popolazione vaccinata si riducono i numeri delle prenotazioni. Nella giornata di ieri l'hub ha registrato 109 vaccinati, 1.646 in tutta la settimana. Ed è proprio a causa della riduzione del numero di prenotazioni che la Asl ha deciso di rimodulare il calendario dell'apertura del centro a partire da lunedì prossimo 9 febbraio, come riporta il referente dell'amministrazione comunale, Giulio D'Imperio. L'hub sarà aperto il lunedì (tutta la giornata), il martedì (solo il pomeriggio per i edici di famiglia che vaccineranno i loro pazienti fragili), il mercoledì (tutta la giornata, la mattina gli adulti e il pomeriggio i bambini), e il sabato (solo la mattina per adulti e gravide).