Covid, da domani vaccinazioni anche senza prenotazione per adulti e bambini

Da domani sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione accedendo in qualunque hub della Asl di Bari. Su iniziativa della direzione generale, i centri vaccinali di tutto il territorio provinciale saranno a disposizione degli utenti, sia adulti che bambini, per somministrare il vaccino anti Covid. Sarà sufficiente recarsi in uno degli hub attivi nelle giornate e negli orari predisposti dalla rete dei centri vaccinali (clicca qui per consultare i giorni dedicati ad adulti e bambini nell'hub di Corato) sotto il coordinamento del Dipartimento di prevenzione. In parallelo proseguiranno anche le somministrazioni prenotate finora.

«Rendere più facile e disponibile l’accesso alla vaccinazione - spiega il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce - comporta un ulteriore impegno da parte dei nostri operatori. Il potenziamento dell’offerta per prime, seconde e terze dosi, è mossa dalla volontà di andare incontro alle esigenze di molti cittadini che per impegni lavorativi e/o famigliari hanno necessità di trovare il vaccino sempre disponibile».

L’iniziativa della Asl mira a facilitare e a rendere più veloce l’accesso al vaccino, anche per quanti non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale. Una spinta che può portare ad estendere ulteriormente la copertura della popolazione, già attualmente al 91% con almeno una dose e all’89% con il ciclo completo, dai 5 anni in su, grazie alle oltre 2 milioni e 871 mila dosi erogate finora. «Siamo certi che questa possibilità senza il vincolo della prenotazione - continua Sanguedolce - possa fare da stimolo anche per gli indecisi e gli scettici, tenendo presente che nel mese di gennaio sono state erogate oltre 40mila prime dosi, di cui 13.420 in favore degli over 12 e più di 5mila in favore di persone con più di 50 anni. Questo significa - aggiunge Sanguedolce - che c’è sempre tempo e spazio per scegliere il vaccino, fidarsi della sua efficacia e credere nella scienza».

La nuova organizzazione delle vaccinazioni a sportello potrà inoltre permettere anche alle famiglie e ai genitori di accedere in modo più diretto alla vaccinazione dei più piccoli e conquistare così una copertura più alta anche nella fascia di età 5-11 anni già arrivata al 52% in tutta la provincia con almeno una dose e al 55% a Bari città. L’obiettivo è raggiungere una maggiore sicurezza data dalla vaccinazione in ambito scolastico, anche nelle scuole primarie, alla pari dell’altra fascia di età studentesca 12- 19 anni che ha aderito in massa, tanto che ad oggi il 99% dei ragazzi nella città di Bari risulta coperta con almeno una somministrazione di vaccino e il 95% in tutta la provincia.

La Asl per agevolare le vaccinazioni a sportello, e assicurare contestualmente anche le somministrazioni su prenotazione ha messo a disposizione dei cittadini l’intera rete dei punti vaccino territoriali attivi nella provincia. Sono state programmate sedute vaccinali per adulti distinte e alternate rispetto alle sedute vaccinali pediatriche: 22 sono i centri che accolgono la popolazione dai 12 anni in su mentre sono 24 i punti vaccinali che hanno programmato giornate riservate alle vaccinazioni per i bambini. Per conoscere giorni e orari di apertura degli hub e le relative sedute per adulti e bambini si possono consultare i canali social aziendali - Facebook e Instagram - e il sito internet della Asl nella sezione dedicata ai calendari vaccinali.