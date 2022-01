Onda d'urto, in 116 per gli esami gratuiti alla tiroide: «Speriamo in affluenza sempre maggiore»

Il 4 febbraio si celebra la giornata mondiale contro il cancro, il World Cancer Day, promossa dalla UICC (Union for International Cancer Control) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per questa occasione l'associazione Onda d'Urto Corato presenta il primo report sulla giornata del 18 dicembre 2021 quando presso la sede in via Verdi 40, il nuovo direttivo ha riaperto le danze, dedicando un’intera giornata alla prevenzione della tiroide.

Il dottor Fabio Quinto, dirigente medico dell’ospedale Bonomo di Andria e il dottor Di Gioia hanno messo al servizio della cittadinanza la loro professionalità e competenza e hanno effettuato più di cento ecografie. 116 cittadini, per lo più di Corato, si sono affacciati presso la sede di Onda d'Urto e, senza alcuna disagevole attesa, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19, si sono sottoposti ad un velocissimo esame: l’ecografia alla tiroide.

Nel rispetto della privacy di ognuno, da questi esami, sono emersi 2 casi, un uomo ed una donna, per i quali è stato necessario proseguire in un secondo momento, sempre sotto la guida del dottor Quinto, con agoaspirato; 83 casi con patologie infiammatorie o con presenza di piccoli noduli benigni o non sospetti; 31 casi negativi.

«I dati sono eloquenti - commenta il direttivo di Onda d'Urto - e ci auguriamo che il servizio offerto da questa giovane associazione venga sempre più valorizzato e supportato, ma, soprattutto, ci auguriamo che l’affluenza a questo genere di eventi sia sempre maggiore, affinché molte vite vengano salvate in tempo ed affinché si instauri – forte – la cultura della prevenzione. A breve, appena la situazione pandemica lo consentirà, procederemo con nuove giornate dedicate agli screening di prevenzione».