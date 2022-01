Secondo incontro cittadino, ieri, di promozione del bando regionale PugliaCapitaleSociale 3.0 dedicato alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del terzo settore interessate a sperimentare nuove progettualità sociali nel territorio e ad accedere ai ristori Covid. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla Città solidale con la collaborazione del Centro servizi per il volontariato (CSV) “San Nicola” di Bari, ha visto la partecipazione di numerosi referenti di associazioni locali in due momenti: il 22 dicembre con la presentazione del bando, il 28 gennaio con i diversi gruppi di lavoro laboratoriali.

All’iniziativa hanno collaborato il consigliere delegato al terzo settore Giulio D’Imperio, il progettista del CSV Oronzo Amorosini, l’animatore del Comune di Corato Antonio Fiamma e Vincenzo Biancolillo, da sempre impegnato in quest'ambito. «Nel Comune di Corato c’è molto associazionismo» commenta l’assessore Felice Addario. «La strada che dobbiamo percorrere è quella di costruire maggiori connessioni tra le diverse realtà e di irrobustire le capacità di progettare ed agire nei territori. L’iniziativa va in questa direzione. E in questa direzione intendiamo caratterizzare questo 2022».