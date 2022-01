Due nuovi alberi vicino palazzo Santarella: il dono dell'Associazione Medico Scientifica Coratina

Ancora due nuovi alberi piantumati in città. Si tratta di due aceri che da sabato scorso adornano il marciapiede a fianco dello storico palazzo Santarella, all'inizio di via Ruvo. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Medico Scientifica Coratina con il contributo della sezione comunale di Aido Corato e il sostegno dell'amministrazione comunale, si inserisce nel solco di un processo di incentivazione del verde pubblico che ha visto attive, nell'ultimo anno e mezzo, associazioni, gruppi di cittadini e singoli privati.

Abbiamo raccontato del lavoro svolto da RadicaMenti che, a novembre, aveva abbellito via Duomo con altri due aceri platanoidi e ancora i doni del Rotary, dell'Adisco, l'associazione Luisa Piccarreta e l'intervento di privati cittadini in piazza XI febbraio e in largo Abbazia, fino all'albero donato dall'Anpi e piantato ieri.

«Siamo felici di far parte di questo percorso di crescita della consapevolezza ambientale» dice Antonio Piccolomo, nel direttivo dell'Associazione Medico Scientifica Coratina. «La scelta di piantare due alberi arriva a seguito di una riflessione che l'associazione ha fatto. Ogni anno scegliamo un tema da affrontare e questa volta l'abbiamo dedicato al binomio salute e ambiente che declineremo con una serie di iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile e alimentare il dibattito su un tema, quello ambientale, di portata internazionale».

Alla raccolta fondi promossa dall'associazione per l'acquisto e la piantumazione dei due aceri hanno partecipato i soci ma anche comuni cittadini. «Ringraziamo l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore alla qualità urbana Antonella Varesano e del sindaco De Benedittis e al vivaio Grammatica che ha eseguito i lavori. Vorremmo continuare su questa strada perché l’augurio che facciamo è quello di poter amplificare e canalizzare in modo proficuo la coscienza ambientalista della città per la tutela della salute di tutti».