Dai tamponi rapidi al rientro in classe: nuove indicazioni della Regione per Covid e scuola

Da ieri sono entrate in vigore nuove indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi in ambito scolastico.

Test antigenici rapidi a carico del servizio sanitario. Alunni o personale scolastico possono eseguire gratuitamente il test in una struttura della rete regionale dei test Sars-CoV-2 (farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie, medici o pediatri) presentando copia della comunicazione del dirigente scolastico arrivata tramite registro elettronico; autodichiarazione compilata e firmata (qui disponibile); tessera sanitaria di chi deve sottoporsi al test. Una volta eseguito il test, l'attestato di esito può essere stampato direttamente dal medico, dal pediatra o dalla struttura che esegue il test oppure può essere scaricato accedendo al servizio online esito tampone Covid-19 su Puglia salute.

Rientro a scuola. Il rientro a scuola è possibile con attestazione di esito negativo del tampone eseguito nei tempi stabiliti presso una struttura della rete regionale dei test Sars-CoV-2. In alternativa alla quarantena di 10 giorni con tampone al termine, alunni e personale scolastico possono osservare una quarantena di 14 giorni presentando autocertificazione (qui disponibile) in cui si dichiara l'assenza di sintomi. In presenza di sintomi, infatti, è sempre necessario rivolgersi al medico o pediatra.

Sospensione attività screening salivare scolastico. A causa del quadro epidemiologico e delle recenti disposizioni nazionali in materia di gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico, è sospeso il “Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado”. Per approfondimenti, consultare la sezione scuola dello Speciale Coronavirus.